Bakasetas ve Siopis'ten, Hamsik'e övgü yağdı: 'Efsane'

Karadeniz devinin 2 Yunan oyuncusu Bakasetas ve Siopis, Betarades adlı Youtube kanalına konuştu. Daha önce Panionios ve Alanyaspor'da da beraber oynayan ikili, Trabzonspor ile şampiyonluğa yaklaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti, Bakasetas, "Bana burada 'çilingir' diyorlar. Benim maçları çözebildiğime inandıkları için bu lakabı taktılar." derken Siopis, "Bana da 'Köksal Kante' diyorlar." ifadelerini kullandı.



İki oyuncu da Marek Hamsik'e övgüler yağdırdı. Bakasetas, 34 yaşındaki Slovak dünya yıldızı için "Hamsik takıma benden 10 gün sonra katılmıştı. Böyle bir oyuncunun gelmesi zaten ilgi çeker ama yaşadıklarım benim için de sürpriz oldu. Geldiğinde hepimizin ismini biliyordu. Bir noktada dünyanın en iyi 20 oyuncusu arasında olmalıydı. Bizimle rastgele konuşuyordu. Ben ise kendi kendime 'bu kadar mükemmel bir şey olamaz' diyordum" diye konuştu.



HER ŞEYİNİ VERİYOR



Bakasetas, maç önceleri Hamsik ile çok fazla vakit geçiremediklerini de belirterek, "Hiçbir şeyde hata yapmamaya çalışıyor. Sadece antrenmanda değil, hiçbir yerde. Beni gerçekten de futbola motive ediyor. Motivasyonumu iyice artırıyor. 34 yaşında ama tutkusunu asla kaybetmedi. Bunu net bir şekilde görebiliyorum. Bunca yıl neden bu kadar üst seviyede kaldığı açık. Antrenmanda her şeyini veriyor. Fazlasıyla çalışkan. O bir rol model. Hareketlerini izliyorum. Oyun tarzını uyarlıyorum. O başarılı ve izlenmesi gereken bir yol" dedi.



ALKIŞLAR HAMSIK'E



Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Marek Hamsik uzun sakatlık sürecinin ardından daha önceki formuna geri dönmek için çabalıyor. Fiziksel gücünü artırmak isteyen 34 yaşındaki Slovak orta saha izin gününde bile özel çalışma gerçekleştirdi.



BURASI HARİKA



Bakasetas, Siopis'in gelişiyle daha da rahatladığını belirtti. 28 yaşındaki yıldız, "Geçen yıl Manolis gelmeden önce biraz zordu. O gelince rahatladım. Şahsen beni mutlu eden harika bir kulüp Trabzonspor. Her şey çok organize, üst düzey. Buraya geldik, kariyerimizde bir adım öne geçmek istedik" diye konuştu.



İNANILMAZ KALİTELİ



"Marek Hamsik'in inanılmaz bir kalitesi var. İki ayağını da kullanıyor. Bunu daha önce görmemiştim. Sol bacağıyla sağ tarafa serbest vuruşlar yapabiliyor. Ve aynısını diğer tarafa da yapabiliyor. Hareketleri basit, bir stili var. Tam bir profesyonel. Daha ilk günden adımı biliyordu. Takımdaki herkesin ismini bilir. Ben ise hâlâ herkese 'kardeş' diyorum. Çünkü isimleri ezberlemekte zorlanıyorum."









