Bakasetas ve Gomez varsa sorun yok!

Trabzonspor'da Bakasetas ile Maxi Gomez dev maçlarda başarılı bir işbirliği yapıyor.



10. haftada oynanan ve 2-2 biten Beşiktaş maçının 11. dakikasında Bakasetas'ın asistinde, Gomez topu ağlara yollamış ve Trabzon'u 1-0 öne geçirmişti.



Fenerbahçe karşısında da 61. dakikada Yunan oyuncunun pasında skoru 1-0'a getiren isim Uruguaylı oldu.



Maç sonu "Gol atmak önemli. Ama takımın mücadelesine yardımcı olmak daha önemli" diyen Gomez, şu ifadeleri söyledi: "Dünya Kupası'nda oynadığım için gurur duydum. Mücadele ve duruştan gururluyum. Ankara deplasmanında asit yaptım, bu kez gol attım. Daha önemlisi kazanmak. Bu mutluluğu taraftarla paylaşmak... Şükürler olsun bunu yaşadık."





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