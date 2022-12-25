Bakasetas ve Gomez varsa sorun yok!

Trabzonspor'da Maxi Gomez ve Bakasetas, Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'yi de boş geçmedi. 2-2'lik Beşiktaş maçında olduğu gibi, sarı lacivertlilere karşı da ilk golün asisti Bakasetas'tan gelirken, topu ağlara yollayan isim ise Maxi Gomez oldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Bakasetas ve Gomez varsa sorun yok!
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25 Aralık 2022 11:24
Trabzonspor'da Bakasetas ile Maxi Gomez dev maçlarda başarılı bir işbirliği yapıyor.

10. haftada oynanan ve 2-2 biten Beşiktaş maçının 11. dakikasında Bakasetas'ın asistinde, Gomez topu ağlara yollamış ve Trabzon'u 1-0 öne geçirmişti.

Fenerbahçe karşısında da 61. dakikada Yunan oyuncunun pasında skoru 1-0'a getiren isim Uruguaylı oldu.

Maç sonu "Gol atmak önemli. Ama takımın mücadelesine yardımcı olmak daha önemli" diyen Gomez, şu ifadeleri söyledi: "Dünya Kupası'nda oynadığım için gurur duydum. Mücadele ve duruştan gururluyum. Ankara deplasmanında asit yaptım, bu kez gol attım. Daha önemlisi kazanmak. Bu mutluluğu taraftarla paylaşmak... Şükürler olsun bunu yaşadık."

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