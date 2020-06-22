Bakasetas: "Türkiye Kupası'nı da alacağız!"

Alanyaspor'un hücum oyuncusu Bakasetas, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Bakasetas: 'Türkiye Kupası'nı da alacağız!'
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22 Haziran 2020 23:44
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Alanyaspor'da 90+5. dakikada beraberlik golünü atan isim olan Bakasetas, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.

"KUPAYI ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

"Rakibimizle oynadığımız bu maç kupa öncesinde son prova gibiydi. Ligin ve kupanın dinamikleri farklı. Avrupa için mücadele etmiş de olsak, galibiyet ya da mağlubiyeti telafi edebilirdik ama kupa finali tek maç. O maçın hikayesi farklı olacak. Bu isteği, arzuyu, saha içi tempoyu devam ettirebilirsek, kupayı da alabileceğimize inanıyorum."



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