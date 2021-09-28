Bakasetas, Trabzonspor'u sırtlıyor

Trabzonspor'un maestrosu Bakasetas Alanyaspor karşısında da kalitesini gösterdi.

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Bakasetas, Trabzonspor'u sırtlıyor
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28 Eylül 2021 10:24
Trabzonspor'un maestrosu Bakasetas Alanyaspor karşısında da skora katkı yaptı.

Cornelius'a yaptığı nefis orta ile asist hanesine +1 daha yazdıran yıldız futbolcu bu istatistikte toplamda 6'ya ulaştı. Üç tane de golü bulunan Bakasetas ligdeki 7 maçın 6'sında skora etki ederken, sadece Konyaspor deplasmanında sessiz kalmıştı.

VİKİNG AFFETMİYOR

Trabzonspor'un Danimarkalı golcüsü Cornelius, Konyaspor deplasmanından sonra dün gece de ağları sarsarken, toplamda 3 gole ulaştı. Cornelius maç sonrası ise "Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kazanmamız gereken bir maçtı. Bu kayıplardan ders almalıyız" şeklinde konuştu.


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