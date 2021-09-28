Bakasetas, Trabzonspor'u sırtlıyor

Trabzonspor'un maestrosu Bakasetas Alanyaspor karşısında da skora katkı yaptı.



Cornelius'a yaptığı nefis orta ile asist hanesine +1 daha yazdıran yıldız futbolcu bu istatistikte toplamda 6'ya ulaştı. Üç tane de golü bulunan Bakasetas ligdeki 7 maçın 6'sında skora etki ederken, sadece Konyaspor deplasmanında sessiz kalmıştı.



VİKİNG AFFETMİYOR



Trabzonspor'un Danimarkalı golcüsü Cornelius, Konyaspor deplasmanından sonra dün gece de ağları sarsarken, toplamda 3 gole ulaştı. Cornelius maç sonrası ise "Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kazanmamız gereken bir maçtı. Bu kayıplardan ders almalıyız" şeklinde konuştu.



