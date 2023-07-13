Bakasetas'tan yeni sözleşme açıklaması

Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas, takım arkadaşı Dimitrios Kourbelis'in basın toplantısına katıldı.
Bakasetas, basın toplantısında yeni sözleşmeyle ilgili gelen soru üzerine şu sözleri kullandı;
"Başkanımızın söylediği doğru. Böyle bir teklif var. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Şu anda sürecin devam ettiğini, görüşmelerimizin sürdüğünü söyleyebilirim."
Ocak 2021'den bu yana Trabzonspor forması giyen Yunan futbolcunun, bordo-mavililer ile kontratı gelecek yıl sona eriyor.
Bakasetas'ın adı Sporting, Wolfsburg ve Fiorentina gibi ekiplerle anılmıştı.
Bakasetas, basın toplantısında yeni sözleşmeyle ilgili gelen soru üzerine şu sözleri kullandı;
"Başkanımızın söylediği doğru. Böyle bir teklif var. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Şu anda sürecin devam ettiğini, görüşmelerimizin sürdüğünü söyleyebilirim."
Ocak 2021'den bu yana Trabzonspor forması giyen Yunan futbolcunun, bordo-mavililer ile kontratı gelecek yıl sona eriyor.
Bakasetas'ın adı Sporting, Wolfsburg ve Fiorentina gibi ekiplerle anılmıştı.