Bakasetas'tan yeni sözleşme açıklaması

Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas, yeni sözleşme için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bakasetas'tan yeni sözleşme açıklaması
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13 Temmuz 2023 14:39
Son güncelleme 13 Temmuz 2023 14:47
Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas, takım arkadaşı Dimitrios Kourbelis'in basın toplantısına katıldı.

Bakasetas, basın toplantısında yeni sözleşmeyle ilgili gelen soru üzerine şu sözleri kullandı;

"Başkanımızın söylediği doğru. Böyle bir teklif var. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Şu anda sürecin devam ettiğini, görüşmelerimizin sürdüğünü söyleyebilirim."

Ocak 2021'den bu yana Trabzonspor forması giyen Yunan futbolcunun, bordo-mavililer ile kontratı gelecek yıl sona eriyor.

Bakasetas'ın adı Sporting, Wolfsburg ve Fiorentina gibi ekiplerle anılmıştı.

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