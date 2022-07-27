Bakasetas'tan Türk bayrağı mesajı!

Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, ülkesinde katıldığı bir podcast yayınında açıklamalarda bulundu, özellikle futbol dışı hallerini masaya yatırdı.



TÜRKİYE İÇİN AÇIKLAMA



Kendisine Türkiye'deki şampiyonluk kutlamasında stadyumda Yunanistan bayrağı ile rahatça hareket ettiği hatırlatılan Bakasetas, "Türkiye'de herhangi bir problemle karşılaşmadım. Takım bize karşı çok iyi, biz de bize ev sahipliği yapan takıma ve ülkeye saygı duyuyoruz" dedi.



TÜRK BAYRAĞ SÖZLERİ



Bunun üzerine futbolcuya 'Aynı şey Yunanistan'daki statlarda olsa, şampiyonluk kutlamasında bir Türk oyuncu ülkesinin bayrağına sarılı çıkar mı?' sorusu yöneltilince Bakasetas, "İnsanların onu alkışladığını görmek isterdim. Çünkü spor birleştiricidir, insanları ayrıştırmak için değildir" cevabını verdi.



"MAÇLARDAN İKİ GÜN ÖNCE SEKS YAPMAM"



Yunan futbolcu, "Maçlardan iki gün önce seks yapmam. Çünkü 90 dakika boyunca gerçekten iyi bir tempoya sahip olabileceğiniz yerde, maçtan önce seks yaparsanız 80 dakikaya gidersiniz" dedi.



Bordo-mavili futbolcu, maçlardan önce hangi kramponu giyeceği konusunda verdiği kararı ise şöyle anlattı: "Eğer gol attığım bir kramponsa onu değiştirmem, giymeye devam ederim."





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