Bakasetas'tan Trabzonspor'a kötü haber

Beşiktaş ile oynanan maçın henüz başında sakatlanan Bakasetas'tan kötü haber geldi. Türkiye'de yapılan tetkiklerinde oyuncunun dizindeki sakatlığının ciddi olabileceği belirtilmişti. Buna rağmen Bakasetas, Yunan Millî Takımı'nın İspanya ve Kosova ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı. Dizindeki şişlik ve ödem toplaması yüzünden ilk çekilen MR'dan net bir sonuç çıkmadı. Ödemin dağılmasından sonra çekilen MR'da ise sakatlığın net olarak ortaya çıktığı anlaşıldı.



TRABZON'UN EN SKORERİ



Yunanistan Millî Takım Teknik Direktörü John van't Schip, Bakasetas'ın en az üç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Van't Schip, cezası sebebiyle zaten İspanya karşısında forma giyemeyen Bakasetas'ın Kosova'ya karşı da oynayamayacağını söyledi.



Bakasetas'ın ligde de Trabzonspor'un millî ara sonrası oynayacağı Gaziantep ve Karagümrük maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi. Yunan yıldız, bordo mavili formayla 11 maçta 7 gol ve 3 asistle en skorer oyuncu durumunda.





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