Bakasetas'tan Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'a Bakasetas'tan kötü haber geldi. Ödem dağıldı, MR çekildi, korkulan gerçek ortaya çıktı. Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanan Yunan futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bakasetas'tan Trabzonspor'a kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2021 11:53
Beşiktaş ile oynanan maçın henüz başında sakatlanan Bakasetas'tan kötü haber geldi. Türkiye'de yapılan tetkiklerinde oyuncunun dizindeki sakatlığının ciddi olabileceği belirtilmişti. Buna rağmen Bakasetas, Yunan Millî Takımı'nın İspanya ve Kosova ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı. Dizindeki şişlik ve ödem toplaması yüzünden ilk çekilen MR'dan net bir sonuç çıkmadı. Ödemin dağılmasından sonra çekilen MR'da ise sakatlığın net olarak ortaya çıktığı anlaşıldı.

TRABZON'UN EN SKORERİ

Yunanistan Millî Takım Teknik Direktörü John van't Schip, Bakasetas'ın en az üç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Van't Schip, cezası sebebiyle zaten İspanya karşısında forma giyemeyen Bakasetas'ın Kosova'ya karşı da oynayamayacağını söyledi.

Bakasetas'ın ligde de Trabzonspor'un millî ara sonrası oynayacağı Gaziantep ve Karagümrük maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi. Yunan yıldız, bordo mavili formayla 11 maçta 7 gol ve 3 asistle en skorer oyuncu durumunda.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.