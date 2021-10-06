Bakasetas'tan Trabzonspor'a dev gelir

Taraftarın 'Çilingir' lakabını taktığı Bakasetas, Trabzonspor'a önemli bir gelir kazandırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Bakasetas'tan Trabzonspor'a dev gelir
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06 Ekim 2021 13:13
Trabzonspor'da attığı kritik goller nedeniyle taraftarın 'Çilingir' lakabını taktığı Bakasetas, bu sezonki futboluyla hem takımına katkı sağladı hem de kulübün önemli bir gelir elde etmesinde büyük pay sahibi oldu.

Abdullah Avcı'nın bütün karşılaşmalarda 11'de şans tanıdığı Yunan futbolcu, ligin kalan bölümünde 5 gol ve 3 asistle oynadı.

Fırtına'nın topladığı 18 puanın 13'üne direkt olarak etki eden başarılı on numaranın bu performansı kulübün kasasına 11 milyon 250 bin TL prim girmesini sağladı.


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