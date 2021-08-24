Bakasetas'tan iyisi yok: 25. gol!

2019-2020 sezonundan bu yana Süper Lig'de Bakasetas'tan fazla gol bulabilen başka bir orta saha oyuncusu yok... Yunan yıldız dün penaltıdan fileleri havalandırdı, Türkiye'ye geldiğinden beri ligdeki 25. golünü attı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Bakasetas'tan iyisi yok: 25. gol!
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24 Ağustos 2021 11:12
Anastasios Bakasetas
Anastasios Bakasetas
Trabzonspor
Bakasetas şov sürüyor... Yeni Malatyaspor mücadelesinde 1 gol, 1 asistlik performans gösteren Yunan 10 numara, Sivasspor filelerini de penaltıdan sarstı. Bakasetas'ın lige geldiği 2019-2020 sezonundan bu yana ondan fazla gol atabilen başka bir orta saha oyuncusu bulunmuyor. İlk sezonunda Alanyaspor'da 10 gol, 5 asistlik performans gösteren Bakasetas, geçen sezonun devre arasında geldiği Trabzonspor'daki performansıyla birlikte toplamda çıktığı 38 lig mücadelesinde, tam 13 gol attı. Bakasetas bu sezon da 2'de 2 yaparak, Süper Lig'deki gol sayısını 25'e yükseltti.

'Roma zor olacak'

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezi olan Tasos Bakasetas, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ligde 2'de 2 ile yola devam ediyoruz. Şimdi önümüzde zorlu bir Roma rövanşı var. İtalya'da elimizden geleni ortaya koyacağız ve turu geçen taraf olmaya çalışacağız" dedi.  

 

 


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