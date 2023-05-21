Bakasetas'tan dönüş hazırlığı

Trabzonspor'da cezası nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Anastasios Bakasetas, Karagümrük mücadelesinde takımdaki yerini alacak.
Teknik ekibin, sahaya dönmeyi sabırsızlıkla bekleyen Yunan futbolcuyu ilk 11'de sahaya süreceği belirtildi.
Trabzonspor forması altında bu sezon 38 maça çıkan Bakasetas, 11 gol attı ve 10 asist yaptı.
Teknik ekibin, sahaya dönmeyi sabırsızlıkla bekleyen Yunan futbolcuyu ilk 11'de sahaya süreceği belirtildi.
Trabzonspor forması altında bu sezon 38 maça çıkan Bakasetas, 11 gol attı ve 10 asist yaptı.