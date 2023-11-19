Bakasetas'tan ayrılık sorusuna cevap

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'da ayrılıp ayrılmayacağı hakkındaki soruyu yanıtladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Bakasetas'tan ayrılık sorusuna cevap
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19 Kasım 2023 13:01
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas, Yunanistan'ı Yeni Zelanda'yı 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Bordo-Mavililer'den ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bakasetas'a, "Trabzonspor'da kalacak mısın?" diye soruldu. 30 yaşındaki 10 numara ise "Bu benimle kulüp arasındaki bir mesele. Bazı görüşmeler olacak. Sonrasında neler olacağını göreceğiz" cevabını verdi.

Maçta Trabzonspor'un 3 yıldızı da forma giydi. Bakasetas ile Kourbelis 11'de başlarken, Fountas 57. dakikada oyuna girdi.



 
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