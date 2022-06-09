Bakasetas'ta sürpriz gelişme!

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Futbolcuya, İtalya'dan talipli çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bakasetas'ta sürpriz gelişme!
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09 Haziran 2022 10:24
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor'da forma giyen futbolculara olan ilgi artıyor. Bordo-mavili ekibin Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

FIORENTINA BAKASETAS'A TALİP

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Anastasios Bakasetas'a İtalyan ekibi Fiorentina talip oldu. Floransa ekibinin yakın zamanda Bakasetas için Ahmet Ağaoğlu'nun kapısını teklifle çalmaya hazırlandığı belirtildi.

BAKASETAS'IN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Yunanistan Milli Takımı ile oynadığı son 2 maçta ağları havalandıran futbolcu, geçen sezon Trabzonspor'da başarılı bir performans sergilemişti. Bakasetas, 43 maçta 9 gol ve 8 asist üretmişti.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

10 numara mevkisinin dışında forvet arkası ve sağ kanatta da görev alabilen Bakasetas'nın Transfermarkt verilerine göre; güncel değeri 9.5 milyon Euro. Alanyaspor'dan transfer edilen futbolcunun, Trabzonspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor.

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