Bakasetas suskunluğunu Altay'da bozdu!

Trabzonspor'da yaşadığı sakatlık sonrası beklentilerin altında kalan Bakasetas, Altay maçıyla suskunluğunu bozdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Bakasetas suskunluğunu Altay'da bozdu!
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22 Aralık 2021 11:24
Sezonun ilk 9 haftasının 8'inde 7 gol, 3 asistle skora katkı sağlayarak Trabzonspor'un başarısında büyük pay sahibi olan Bakasetas, yaşadığı sakatlık sonrası beklenen performansı sergileyememişti.

Yunan oyuncu Bakasetas 5 maçlık suskunluğunu İzmir'de Altay karşısında bozdu.

İkinci yarıda oyuna girip Cornelius'un ilk golünde pası veren 28 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 4 asistlik performansıyla Nwakaeme (6 gol, 6 asist) sonrası takımın en çok skora katkı sağlayan ismi oldu.


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