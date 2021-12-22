Bakasetas suskunluğunu Altay'da bozdu!

Sezonun ilk 9 haftasının 8'inde 7 gol, 3 asistle skora katkı sağlayarak Trabzonspor'un başarısında büyük pay sahibi olan Bakasetas, yaşadığı sakatlık sonrası beklenen performansı sergileyememişti.
Yunan oyuncu Bakasetas 5 maçlık suskunluğunu İzmir'de Altay karşısında bozdu.
İkinci yarıda oyuna girip Cornelius'un ilk golünde pası veren 28 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 4 asistlik performansıyla Nwakaeme (6 gol, 6 asist) sonrası takımın en çok skora katkı sağlayan ismi oldu.
Yunan oyuncu Bakasetas 5 maçlık suskunluğunu İzmir'de Altay karşısında bozdu.
İkinci yarıda oyuna girip Cornelius'un ilk golünde pası veren 28 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 4 asistlik performansıyla Nwakaeme (6 gol, 6 asist) sonrası takımın en çok skora katkı sağlayan ismi oldu.