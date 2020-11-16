Bakasetas şov yaptı, komşu kazandı

UEFA Uluslar Ligi'nde Moldova ile Yunanistan karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bakasetas şov yaptı, komşu kazandı
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16 Kasım 2020 00:36
UEFA Uluslar Ligi'nde Moldova ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçı 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Yunanistan'ın golleri 32. dakikada Konstantinos Fortounis ve 41. dakikada Anastasios Bakasetas'tan geldi.

Alanyaspor forması giyen Bakasetas, maçtaki 1 gol ve 1 asistiyle maçın yıldızı oldu.

Bu sonuçla birlikte Yunanistan grubunda puanını 11'e çıkardı. Moldova ise 5 maç sonunda 1 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında Slovenya, Kosova'yı 2-1 mağlup etti. 



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