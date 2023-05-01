Bakasetas: "Sorumluluk benim"

Karadeniz devinin, Konyaspor'a yenildiği maçta takımını 10 kişi bırakan Bakasetas özür diledi. Yunan yıldız "Sizi hayal kırıklığına uğrattım" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bakasetas: 'Sorumluluk benim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2023 12:42
Bordo-mavililer 3 puan için gittiği Konya'dan eli boş dönmüştü. Bunda ilk devrenin uzatma bölümünde takımını 10 kişi bırakan Anastasios Bakasetas'ın da payı büyüktü.

Soner Dikmen'e yaptığı hareket sonrası atılan Yunan futbolcu, soyunma odasında teknik direktör Nenad Bjelica ve takım arkadaşlarından özür diledi. B

Bakasetas ayrıca sosyal medyadan da bir açıklama yayınlayarak "Yenilginin tüm sorumluluğunu alıyorum. Maçın önemli bir noktasında takımımı ve takım arkadaşlarımı hayal kırıklığına uğrattım. Rakibimin canını yakmak gibi bir niyetim olmadığını açıklama ihtiyacı duyuyorum. Topu korumak istemiştim. Özür dilerim" ifadelerini kullandı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery