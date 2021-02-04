Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Trabzonspor oldu.



Trabzonspor'da ikinci maçına çıkan Anastasios Bakasetas, 61. dakikada bordo-mavili takımın formasıyla ilk golünü atarak Trabzonspor'a galibiyeti getirdi.



Ligde son 7 haftada 6. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 39'a yükseltti. Sonra sıradaki Denizlispor 17 puanda kaldı.



Süper Lig'de pazartesi günü Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Denizlispor, Antalyaspor'u ağırlayacak.



TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş maçına göre ilk 11'de üç değişiklik yaptı.



Avcı, Yukatel Denizlispor maçının ilk 11'inde, sakatlıkları bulunan futbolculardan Serkan Asan'ın yerine savunmada Kamil Ahmet Çörekçi'ye, orta sahada da Abdulkadir Parmak'ın yerine Baker'a görev verdi. Avcı, yedeğe çektiği Flavio'nun yerine ise Bakasetas'ı ilk 11'de görevlendirdi.



Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Anders Trondsen ve Abdülkadir Ömür de kadroda yer almadı.



BAKASETAS İLK 11'DE BAŞLADI



Trabzonspor'un yeni transferlerinden Anastasios Bakasetas, Yukatel Denizlispor karşısında ilk 11'de maça başladı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile yapılan maçta sonradan oyuna dahil ettiği Bakasetas'a ilk kez 11'de şans verdi.



YUNUS MALLI'NIN İLK HEYECANI



Trabzonspor'un bir diğer yeni transferi milli futbolcu Yunus Mallı, Yukatel Denizlispor maçının kadrosunda yer aldı.



Yunus Mallı, yedek kulübesinde görev bekledi. Yunus Mallı ikinci yarıda oyuna dahil oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, sol kanatta rakibiyle mücadele ettikten sonra topa sahip olan Nwakaeme'nin pasında ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Bakasetas'ın yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Cenk Gönen topu kornere çeldi.

23. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere attı.

29. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Rakibini geçtikten sonra sağ taraftan ceza sahasına giren Djaniny'in ortasında kale önündeki Ekuban'ın kafa vuruşunda, top üst direğe çarptıktan sonra auta çıktı.

40. dakikada Marlon'un ceza sahasına ortasında penaltı noktası civarındaki Ekuban, topa hamle yapan Mustafa Yumlu'ya rağmen meşin yuvarlağa vurdu. Top üstten auta çıkarken, Ekuban yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu pozisyonu VAR odasından gelen uyarı üzerine saha kenarında izleyen maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, aut kararını değiştirmedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Djaniny'in pasında savunmanın arkasına sarkan Ekuban'ın ceza sahası içerisinden şutunda, kayarak topa müdahale eden Sakıb Aytaç, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

61. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Ekuban'ın şutunda savunmadan seken top, yine ceza sahasındaki Bakasetas'ın önünde kaldı. Yunan futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Cenk Gönen'in uzanamadığı noktadan ağlarla buluştu: 1-0

76. dakikada Denizlispor beraberlik fırsatından sonuç alamadı. Sagal'ın sol kanattan ortasında topla buluşan Dossevi'nin bekletmeden vuruşunda, Berat Özdemir çizgi üzerinden meşin yuvarlağı çıkardı.

90+3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Rodallega'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.



Stat: Medical Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Berat Özdemir (Dk. 90+1 Hosseini), Baker, Bakasetas (Dk. 78 Yunus Mallı), Ekuban (Dk. 78 Flavio), Nwakaeme (Dk. 90+1 Yusuf Sarı), Djaniny (Dk. 88 Afobe)

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Dk. 71 Hasan Ayaroğlu), Kubilay Aktaş, Bakalorz (Dk. 71 Dossevi), Murawski, Recep Niyaz (Dk. 45+3 Diskerud), Mesanovic (Dk. 62 Ahmad Yasin), Sagal, Rodallega

Gol: Dk. 61 Bakasetas (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Sagal, Dk. 21 Recep Niyaz, Dk. 64 Diskerud (Yukatel Denizlispor)



