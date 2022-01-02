Bakasetas: "Şampiyon olmamız için her şey mümkün"

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas, şampiyonluk yarışı için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bakasetas: 'Şampiyon olmamız için her şey mümkün'
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02 Ocak 2022 20:59
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un hücum oyuncusu Bakasetas, şampiyonluk yarışı ve Türkiye kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışı için Yunan basınına konuşan yıldız futbolcu, "Türkiye'de işler iyi de gitse kötü de gitse insanlardan hep sevgi ve destek gördüm. En başından beri bana bu harika duyguyu hissettirdiler. Bence bu yıl şampiyon olmamız için her şey ideal. Lige çok iyi başladık ve maçlarda büyük bir istikrar ortaya koyduk. Bu iki unsur bize çok büyük bir avantaj sağladı." dedi.

Bakasetas, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 21 maçta 7 gol, 5 asist yapma başarısı gösterdi.


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