Bakasetas: 'Rakiplerimiz hep bize kapanarak oynadı'

Alanyaspor'un yıldızı Bakasetas, Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Maçı değerlendiren Yunan oyuncu, "Ligin başındaki birkaç maçın dışında tüm rakiplerimiz bize kapanarak oynadı. Kasımpaşa'nın 10 kişi kalması da kapanmalarının etkeni oldu. Problemleri gözlemlemeli, bunlarla yüzleşmeli ve sıkıntıları çözmeliyiz. Umarım önümüzdeki maçlarda daha iyi futbol oynayıp, daha iyi skor alabiliriz." dedi.



