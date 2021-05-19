Bakasetas: "İyi ki Trabzonspor'dayım"

Trabzonspor'un sezonun devre arasında Alanyaspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas'tan açıklama geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Bakasetas: 'İyi ki Trabzonspor'dayım'
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19 Mayıs 2021 12:16
Anastasios Bakasetas
Anastasios Bakasetas
Trabzonspor
Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Alanyaspor'dan alınan Anastasios Bakasetas, sezonu değerlendirdi.

27 yaşındaki maestro, "İyi ki Trabzonspor'u tercih ettim. Ocak ayında kulüp değiştirdim ve tamamen farklı bir gerçekliğe adapte olmak zorunda kaldım. Ama doğru zamanda, doğru seçim olduğunu kanıtladım. Trabzonspor'un beklentileri için heyecanlıyım ve Avrupa kupalarında yeni ve daha iyi bir sezon için sabırsızlanıyorum. Daha iyisini yapacağım" diye konuştu.

Trabzonspor'da 19 lig maçına çıkan Bakasetas, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.


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