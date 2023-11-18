Trabzonspor'da sözleşmesi sona erecek olan Bakasetas için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
Yunan basınında çıkan haberlere göre; Bakasetas, Trabzonspor'dan gelen 2 milyon euroluk yeni kontrat teklifini reddetti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yunan orta saha, takımda kalmak istemiyor.
İTALYA, İNGİLTERE, İSPANYA İSTİYOR
30 yaşındaki yıldız futbolcunun hayali İtalya, İngiltere veya İspanya'da oynamak. Bu nedenle ülkesinin takımlarından AEK'in yaptığı teklifi de reddetti. Sezon sonunda serbest kalarak hayali olan 3 ülkenin ekiplerinden birine imza atmak istiyor.
ÜLKESİNDEN YOĞUN İLGİ
Sportdog.gr sitesi, Yunan ekiplerinin Bakasetas'ı çok istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yaz aylarında sözleşmesinin biteceğini ve serbest oyuncu olarak piyasaya çıkacağını hatırlayalım, bu da dört büyük Yunan takımının iştahını açabilir. AEK, oyuncu ile temas bile kurdu."
Bakasetas, Trabzonspor formasıyla toplam 113 maçta 8 bin 485 dakika süre aldı. Bu süreçte 31 gol, 22 asistle takıma katkı sağladı. Bordo-Mavili forma ile ligde şampiyonluk yaşayan Yunan yıldız, Türkiye Süper Kupası'nı da kaldırdı.
Yunan basınında çıkan haberlere göre; Bakasetas, Trabzonspor'dan gelen 2 milyon euroluk yeni kontrat teklifini reddetti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yunan orta saha, takımda kalmak istemiyor.
İTALYA, İNGİLTERE, İSPANYA İSTİYOR
30 yaşındaki yıldız futbolcunun hayali İtalya, İngiltere veya İspanya'da oynamak. Bu nedenle ülkesinin takımlarından AEK'in yaptığı teklifi de reddetti. Sezon sonunda serbest kalarak hayali olan 3 ülkenin ekiplerinden birine imza atmak istiyor.
ÜLKESİNDEN YOĞUN İLGİ
Sportdog.gr sitesi, Yunan ekiplerinin Bakasetas'ı çok istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yaz aylarında sözleşmesinin biteceğini ve serbest oyuncu olarak piyasaya çıkacağını hatırlayalım, bu da dört büyük Yunan takımının iştahını açabilir. AEK, oyuncu ile temas bile kurdu."
Bakasetas, Trabzonspor formasıyla toplam 113 maçta 8 bin 485 dakika süre aldı. Bu süreçte 31 gol, 22 asistle takıma katkı sağladı. Bordo-Mavili forma ile ligde şampiyonluk yaşayan Yunan yıldız, Türkiye Süper Kupası'nı da kaldırdı.
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