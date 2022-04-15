Bakasetas'ın menajerinden transfer açıklaması

Süper Lig'de liderliğini Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas'ın 12 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında Sporting Lizbon'a Transfer olduğu yönündeki haberlere ilişkin menajerinden açıklama geldi.



Yunan futbolcunun menajeri Eros Dimitriadis, "Tek gerçek şu ki hiçbir kulüple anlaşmaya varmadık. Bakasetas, Trabzonspor'un oyuncusu. İlerleyen zamanda bir kulüp, onu isterse öncelikle Trabzonspor'la anlaşması gerekir. Bakasetas, şu anda transferi hiç düşünmüyor. Odaklandığı ve istediği tek şey, takımdaki herkesin en büyük hedefi olan şampiyonluğu kazanmak." dedi.



SPORTING LIZBON TRANSFERE HAZIR MI?



İlk olarak yaptığı 10 milyon euroluk teklif reddedilen Sporting'in 12 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi göze aldı. Portekiz devinin sezon sonunda bu bedeli Trabzonspor'un hesabına yatırıp Yunan oyuncuyu kadrosuna katacağı belirtildi.



2,5 MİLYON EURO MAAŞ



3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor'dan transfer edilen Bakasetas Trabzonspor'dan senede 1.25 milyon euro kazanıyor. Sporting'in ise yıldız oyuncuya yılda 2,5 milyon euro ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.





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