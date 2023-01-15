Bakasetas'ın koleksiyonu: 19 takım!

Trabzonspor'un maestrosu Anastasios Bakasetas takımını sırtlıyor. Bu sezon Avrupa kupalarında 4, Süper Lig'de ise Başakşehir maçıyla birlikte 5. golünü atan Yunan futbolcu, 21. dakikada sahneye çıktı.



2019-20 sezonunda Alanyaspor'a gelen ve burada iki sezon geçiren Bakasetas, Trabzonspor formasıyla da ikinci sezonunu yaşıyor.



29 yaşındaki yıldız, Başakşehir ağlarını kariyerinde ilk kez sarstı ve Süper Lig'e geldiğinden beri 19 farklı takıma atmayı başardı. Bakasetas, bu istatistiğiyle Nwakaeme'yi yakaladı.





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