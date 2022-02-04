Bakasetas için kader günü

Karantina süreci devam eden Bakasetas için bugün kritik gün. Yunan orta saha oyuncusunun bugün teste tabi tutulacağı ve negatif çıkması durumunda takımın son taktik antrenmanına katılabileceği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Bakasetas için kader günü
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04 Şubat 2022 11:48
Karantina süreci devam eden Bakasetas için bugün kritik gün...

Yunan orta saha oyuncusunun bugün teste tabi tutulacağı ve negatif çıkması durumunda takımın son taktik antrenmanına katılabileceği öğrenildi.

Kendisine verilen program dahilinde karantina da olsa dahi çalışmalarını yürüten 28 yaşındaki yıldızın çok ciddi bir idman eksikliğinin bulunmadığı ifade edildi. 

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