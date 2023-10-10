Bakasetas için flaş iddia!

Anastasios Bakasetas'ın Trabzonspor'dan gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği öne sürüldü.

, Fotoğraf; AA
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Bakasetas için flaş iddia!
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10 Ekim 2023 11:36
Trabzonspor'un sözleşme uzatma teklifi yaptığı Anastasios Bakasetas ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Yunan basınında yer alan haberde,; bordo-mavililer, Bakasetas'a 3 yıllık yeni imza için 1.8 milyon Euro garanti ücret artı 400 bin Euro bonusla beraber toplam 2.2 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak oyuncu teklifi kabul etmedi.

Trabzonspor, Bakasetas'a Temmuz ayı içerisinde sözleşme uzatma teklifi yapmıştı. 30 yaşındaki orta saha bu sezon 8 lig maçında boy gösterirken 3 gol attı, 1 asist kaydetti.

Bakasetas'ın Trabzonspor ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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