Bakasetas için Fiorentina devrede

Bu sezon Trabzonspor formasıyla şampiyonluğa koşan Anastasios Bakasetas, gösterdiği performansla mest etmişti. Anastasios Bakasetas'ın formu sonrası oyuncuyla ilgili transfer dedikoduları alev almış ve Yunan yıldızın Sporting ile anlaştığı öne sürülmüştü.



Sporting'in Anastasios Bakasetas'ın 12 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyip transferi gerçekleştireceği iddia edilmişti ancak daha sonra oyucunun menajeri Christos Dimitriadis, söz konusu iddiaları yalanlamış ve "Tek gerçek şu ki hiçbir kulüple anlaşmaya varmadık. Bakasetas şu anda transferi düşünmüyor" ifadelerini kullanmıştı.



28 yaşındaki Bakasetas'la ilgili son iddia ise Yunanistan basınından geldi. SDNA'nın haberine göre Serie A ekibi Fiorentina, Anastasios Bakasetas ile ilgileniyor. Haber detayında Fiorentina'nın başarılı futbolcunun transferi için ciddi hamleler yapmaya hazırlandığı belirtildi.



FIORENTINA'NIN RADARINDAYDI



Hatırlanacağı üzere Anastasios Bakasetas, 2020-21 sezonu öncesi de Fiorentina'nın gündemine gelmiş hatta o dönem Fenerbahçe teknik direktörlüğünü yapan Erol Bulut da oyuncuyu Sarı-Lacivertlilere istemişti.



BAKASETAS'IN TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERİ



Trabzonspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplam 36 maça çıkan Anastasios Bakasetas 8 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Bordo-Mavililerle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.





İLGİLİ VİDEO