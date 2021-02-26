Bakasetas iç sahada boş geçmiyor

Devre arasında kadroya katılan Bakasetas, Şenol Güneş Stadı'nda çıktığı iki maçı da boş geçmedi. Yunan maestro, bordo-mavililerin sahasında oynadığı Denizlispor ve Gaziantep mücadelelerinde galibiyeti getiren golleri atmıştı.
27 yaşındaki 10 numara, Fenerbahçe filelerini de sarsması halinde evinde sahaya çıktığı ilk 3 maçta üst üste skor üretme başarısı göstermiş olacak. Ligde 10 kez sahne alan 1.81 boyundaki yıldız, söz konusu gollerin 7'sini Alanya'da, 3'ünü ise Trabzonspor'da kaydetti.
27 yaşındaki 10 numara, Fenerbahçe filelerini de sarsması halinde evinde sahaya çıktığı ilk 3 maçta üst üste skor üretme başarısı göstermiş olacak. Ligde 10 kez sahne alan 1.81 boyundaki yıldız, söz konusu gollerin 7'sini Alanya'da, 3'ünü ise Trabzonspor'da kaydetti.