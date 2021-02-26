Bakasetas iç sahada boş geçmiyor

Trabzonspor'un devre arasında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas, iç sahada çıktığı 2 maçta da gol attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Bakasetas iç sahada boş geçmiyor
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26 Şubat 2021 12:08
Anastasios Bakasetas
Anastasios Bakasetas
Trabzonspor
Devre arasında kadroya katılan Bakasetas, Şenol Güneş Stadı'nda çıktığı iki maçı da boş geçmedi. Yunan maestro, bordo-mavililerin sahasında oynadığı Denizlispor ve Gaziantep mücadelelerinde galibiyeti getiren golleri atmıştı.

27 yaşındaki 10 numara, Fenerbahçe filelerini de sarsması halinde evinde sahaya çıktığı ilk 3 maçta üst üste skor üretme başarısı göstermiş olacak. Ligde 10 kez sahne alan 1.81 boyundaki yıldız, söz konusu gollerin 7'sini Alanya'da, 3'ünü ise Trabzonspor'da kaydetti.



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