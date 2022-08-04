Bakasetas: 'Fenerbahçe'ye transfer oluyordum'

"BAKASETAS HARİKA BİR İNSAN"

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, kendisi belgeselinde Fenerbahçe ile ilgili olarak açıklama yaptı.Bordo-mavililerin yıldız ismi Bakasetas, Trabzonspor'dan önce Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili şunları söyledi:Öte yandan Dorukhan Toköz, Bakasetas'ın belgeselinde şu açıklamalarıyla dikkat çekti;"Bakasetas'ı çok severim, o saha içerisinde çok hırslıdır ama saha dışında çok pozitif bir insandır. Her zaman güler, eğlenmeyi sever. Bir insanı üzgün ya da negatif bir şekilde görürse her zaman ona destek olur. Moralini düzeltmeye çalışır. Ben bundan 2.5 sene önce büyük bir sakatlık yaşadım. Futbol hayatım bitecek mi bitmeyecek mi diye konuşulurken Bakasetas beni Yunanistan'a davet etti ve orada beraber tedavi olabileceğimizi, orada çok iyi doktor bildiğini ve beraber bunu yenebileceğimizi söyledi. O yüzden Baka ile takım arkadaşı olmak güzel bir şey."