Bakasetas, Fenerbahçe'ye kilitlendi

Sezonun ilk bölümünde çıktığı 20 maçta 9 gol, 7 asistlik müthiş bir performans gösteren Bakasetas, kupada da Umut Bozok'un golünün pasını vermişti.



Yunan yıldız, Fenerbahçe derbisinde de Fırtına'nın yine en önemli kozu olacak. 29 yaşındaki 10 numara, daha önce Fener'e rakip olduğu 6 maçta 2 kez fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.



Baka, "Fenerbahçe derbisi çok özeldir. Sahaya kazanmak için çıkacağız ve taraftarımızın desteği ile başaracağız" dedi.



