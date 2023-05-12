Bakasetas, Fenerbahçe maçında yok!

Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas'a verilen 2 maçlık men cezasını onadı. Yunan futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bakasetas, Fenerbahçe maçında yok!
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12 Mayıs 2023 17:05
Son güncelleme 12 Mayıs 2023 17:25
Tahkim Kurulu'ndan Trabzonspor'a kötü haber geldi.

Kurul, Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza alan Anastasios Bakasetas'ın cezasını onadı.

Yunan futbolcu, Fenerbahçe karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Bakasetas, MKE Ankaragücü karşısında da formasından uzak kalmıştı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"Trabzonspor Spor A.Ş.'nin futbolcusu Anastasios Bakasetas ile ilgili PFDK'nın 04.05.2023 tarih ve E.2022-2023/907- K.2022-2023/1152 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 12.05.2023 Cuma günü saat 14:45'de icra edilen duruşmada futbolcu Anastasios Bakasetas, Trabzon Spor A.Ş. vekilleri Av. Duygu Yaşar ve Av. Celal Çobanoğlu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor Spor A.Ş.'nin futbolcusu Anastasios Bakasetas'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile, karar verilmiştir."

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