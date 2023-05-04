Bakasetas, Fenerbahçe maçında yok!

Trabzonspor'un yıldız ismi Anastasios Bakasetas, ligde oynanan son Konyaspor deplasmanında direkt kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 'rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faul' gerekçesiyle direkt kırmızı kart gören Yunan yıldızı 2 maç ile cezalandırdı.
33. haftada Trabzonspor'un iç sahada oynayacağı Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
Bakasetas, 34. hafta Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak mücadelede de yer alamayacak.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 'rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faul' gerekçesiyle direkt kırmızı kart gören Yunan yıldızı 2 maç ile cezalandırdı.
33. haftada Trabzonspor'un iç sahada oynayacağı Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
Bakasetas, 34. hafta Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak mücadelede de yer alamayacak.
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