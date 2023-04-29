Bakasetas, Fenerbahçe maçında olmayabilir

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konya'da oynanan Konyaspor - Trabzonspor maçında Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas, direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Trabzonspor formasıyla 100. resmi maçına çıkan Bakasetas'ın, karşılaşmanın 45+5. dakikasında Soner Dikmen ile girdiği ikili mücadelede hakem Cihan Aydın, Trabzonspor lehine faul düdüğü çaldı. Daha sonra VAR hakemi Hakan Ceylan tarafından pozisyonu izlemesi için uyarılan Cihan Aydın, incelemenin ardından Bakasetas'ın Soner Dikmen'in dizine yaptığı müdahaleye direkt kırmızı kart gösterdi.Anastasios Bakasetas, 2 maç veya üzerinde bir ceza alırsa 34. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.