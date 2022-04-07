Bakasetas cephesinden transfer açıklaması

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'ın menajeri Dimitriadis Christos, oyuncu hakkında çıkan transfer haberleri hakkında açıklamada bulundu.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Bakasetas cephesinden transfer açıklaması
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07 Nisan 2022 08:31
Anastasios Bakasetas'ın menajeri Dimitriadis Christos, sosyal medya hesabından Bakasetas hakkında çıkan transfer haberlerini yalanladı...

Christos yaptığı paylaşımda, "Bakasetas şu anda Trabzonspor'un oyuncusu ve tek düşündüğü Trabzon'a şampiyonluk getirmek. Trabzonspor'a transfer olduğu gün başkanı Ahmet Ağaoğlu'na söz verdiği gibi" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor formasıyla bu sezon 35 maça çıkan Bakasetas 8 gol atıp, 8 de asist yaptı. 

 

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