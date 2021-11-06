Bakasetas, Beşiktaş maçında sakatlandı

Trabzonspor'un yıldız ismi Anastasios Bakasetas, Beşiktaş maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Bakasetas, Beşiktaş maçında sakatlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2021 19:35
Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaşırken bordo mavililerde Anastasios Bakasetas sakatlık geçirdi.

Yunan oyuncu Bakasetas, 27. dakikada sakatlık geçirdi. Kısa sürede bacağına bir bandaj uygulanan Bakasetas sahaya döndükten sonra orta alanda tekrar kendisini yere bıraktı. Daha sonra Bakasetas'ın yerine Siopis oyuna dahil oldu.

28 yaşındaki oyuncu ligde 7 gol ve 3 asistlik performansıyla Beşiktaş karşısına çıkmıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.