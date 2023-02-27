Bakasetas'a sürpriz talip: 7 milyon euro

Müthiş bir sezon geçiren ve Yunanistan Milli Takımı'ndaki performansıyla birlikte çıktığı 33 maçta 11 gol, 11 asistlik skor katkısı gösteren Bakasetas, Avrupa kulüplerinin radarında.



Serie A'da Avrupa potasını zorlayan Bologna, sezon biter bitmez Yunan yıldızın transferi için düğmeye basacak. Çizme basını, Bologna'nın ilk etapta 6-7 milyon euroluk bir bütçe ayırdığını yazdı.



'12 MİLYON EUROYA SERBEST KALIR'



Trabzonspor Yönetimi ise Bakasetas'ın sözleşmesinde yazan '12 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin kullanılmasını istiyor.



Başarılı 10 numara ile daha önce Fiorentina ve Sporting Lizbon da ciddi şekilde ilgilenmişti.



