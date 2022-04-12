Bakasetas'a karşılık Djaniny'nin vatandaşı

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, lider Trabzonspor ile Sporting Lizbon arasında flaş bir transfer pazarlığı yaşanıyor. Anastasios Bakasetas'ı isteyen Sporting Lizbon, Yunan yıldıza karşılık bordo-mavili kurmaylara 7 milyon euro bonservis bedeli ve şu anda Lazio'da kiralık olarak forma giyen Jovane'yi önerdi.



23 yaşında 1.83 boyunda olan Jovane, sol ve sağ kanadın yanı sıra, 10 numara bölgesinde de görev yapabiliyor. Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan ve Djaniny ile birlikte milli takımda forma giyen Jovane, ara transfer döneminde Lazio'ya kiralandı. Sezon sonunda Sporting'e dönecek olan genç forvetin kulübüyle sözleşmesi 2023'te sona eriyor



Portekiz basını, Trabzonspor'un orta sahasındaki dinamolarından Anastasios Bakasetas ile ilgili çarpıcı bir haber yayınladı. Yunan yıldızı isteyen Sporting Lizbon'un teklifine yer veren Portekiz basını, haberin detayında şu bilgilere yer verdi: Sporting Lizbon, sözleşmesinde "12 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunan Bakasetas'a daha az bir rakam ödemeyi planlıyor. Bakasetas için akıllarından geçen rakam azami 10 milyon euro. Bunun 7 milyon euro'sunu nakit, diğer kısmını ise şu anda Lazio'da kiralık olarak oynayan Jovane'yi vererek tamamlamayı planlıyorlar. Jovane yetenekli bir genç. Deneyi kazanması için Lazio'ya kiralandı. Sezon bitiminde de Lizbon'a dönecek. Sporting'in böyle bir yıldız adayını teklif etmesi, Bakasetas transferini çok istediklerini gösteriyor."



23 yaşında 1.83 boyunda olan Jovane (Tam adı: Jovane Eduardo Borges Cabral), sol ve sağ kanadın yanı sıra, 10 numara bölgesinde de görev yapabiliyor. Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan ve Djaniny ile birlikte milli takımda forma giyen Jovane, ara transfer döneminde Lazio'ya kiralandı. Sezon sonunda Sporting'e dönecek olan genç forvetin kulübüyle sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Jovane, sezonun ilk yarısında Sporting Lizbon'un Beşiktaş ile oynadığı Beşiktaş maçının 72'nci dakikasında oyuna girmişti. Portezi ekibi o karşılaşmayı 4-0 kazanmıştı. Sezonun ilk yarısında Sporting'de 19 maça çıkan Yeşil Burun Adalı forvet, 3 gol attı, 1 de asist yaptı. Jovane, Lazio'da ise yalnızca 1 maça çıkıp 66 dakika sahada kaldı. (Karadeniz Gazetesi)









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