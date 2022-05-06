Bakasetas'a İtalya'dan talip çıktı

Şampiyonluk sonrası Trabzonspor için transfer piyasası hareketlenmeye başladı. Devre arasından beri Sporting Lizbon'la adı anılan Bakasetas'a, İtalya'dan da talip var.



Yunan gazetelerinden Sportime, yıldız futbolcu için Fiorentina'nın devrede olduğunu yazdı. Yunanistan Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Bakasetas konusunda Serie A ekibinin bir süredir hazırlık yaptığı belirtildi.



Haberde, Bakasetas'ın serbest kalma bedelinin 12 milyon Euro olduğuna dikkat çekilirken, Fiorentina'nın bu rakamı ödeyebileceği yazıldı. Fırtına'nın geçtiğimiz sezonun devre arasında 3 milyon Euro karşılığında Alanyaspor 'dan kadrosuna kattığı Bakasetas, şampiyonluk yolunda özellikle ilk yarıda müthiş bir katkı verdi.



4 oyuncuya daha ilgi var



28 yaşındaki maestro, çıktığı 31 lig maçında 8 gol atarken, 4 asist yaptı. Bakasetas'ın yanı sıra Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Cornelius, Djaniny gibi isimlere de pek çok kulübün uzun zamandır ilgisi bulunuyor. Trabzonspor Yönetimi, tekliflerin boyutuna göre transferde yol haritasını çizecek.







