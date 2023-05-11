Bakasetas'a İtalya'dan sürpriz talip!

2021 Ocak ayında takıma katılan ve Bordo-Mavili formayı giydiği günden bu yana Trabzonspor'un en istikrarlı isimlerinden biri olan Anastasios Bakasetas'ın talipleri her geçen gün artıyor.Edinilen son bilgilere göre Yunan orta saha oyuncusu için Çizme'den talip var.Bordo-Mavililer, Bakaksetas için istenen teklifler gelmesi halinde bu transferde kolaylık sağlayacak. Diğer yandan Yunan futbolcu için teknik heyetin vereceği karar da merak konusu.Anastasios Bakasetasa İtalyadan sürpriz talip Bonservisi belirlendiDeneyimli futbolcunun sözleşmesi ise önümüzdeki yıl sona erecek. Bu doğrultuda Trabzonspor Yönetimi, 3 milyon Euro'ya aldığı Bakasetas'ı çok daha yüksek bir bedelle elden çıkarmayı düşünebilir.İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın, Bakasetas'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Bu doğrultuda Trabzonspor'un kapısının ise 7 milyon Euro'luk bir teklif ile çalınacağı bilgisine ulaşıldı.Anastasios Bakasetasa İtalyadan sürpriz talip Bonservisi belirlendiAncak Karadeniz devinin bu öneriyi yetersiz bulduğu ve Bakasetas'ın satılması halinde en az 10 milyon Euro'luk bir gelir elde etmeyi hedeflediği bildirildi.Öte yandan teknik direktör Nenad Bjelica'nın da olası bir satış öncesinde görüşü alınacak. Bu arada Bakasetas için tek talip Bologna değil.Anastasios Bakasetasa İtalyadan sürpriz talip Bonservisi belirlendiİtalya'dan Fiorentina da deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. 29 yaşındaki futbolcu için Almanya'dan Wolfsburg ile Portekiz'den Sporting'in de takipte olduğu bilgisine ulaşıldı.