Bakasetas'a Crespo kilidi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Trabzonspor'da Hamsik'in yokluğunda hücumun patronu olan Bakaetas'ı Miguel Crespo ile yakından marke edecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Bakasetas'a Crespo kilidi
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05 Mart 2022 10:34
Miguel Crespo da Silva
Miguel Crespo da Silva
Fenerbahçe
Fenerbahçe, pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek. Trabzon'da oynanan ilk maçta Bakasetas, çok iyi bir performans sergilemiş, frikik ve penaltıdan attığı 2 golle takımına galibiyeti getirmişti. İsmail Kartal, Hamsik'in yokluğunda hücumun patronu olan Yunan yıldızı Miguel Crespo ile yakından marke edecek.

Portekizli öğrencisine özel görev veren 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakibin oyun planında en önemli parçalardan biri Bakasetas. Sahada ona yakın oynayarak, oyun kurmasını engellemelisin. Sana güveniyorum" talimatını verdi.  

 

 

 

 

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