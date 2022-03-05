Fenerbahçe, pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek. Trabzon'da oynanan ilk maçta Bakasetas, çok iyi bir performans sergilemiş, frikik ve penaltıdan attığı 2 golle takımına galibiyeti getirmişti. İsmail Kartal, Hamsik'in yokluğunda hücumun patronu olan Yunan yıldızı Miguel Crespo ile yakından marke edecek.



Portekizli öğrencisine özel görev veren 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakibin oyun planında en önemli parçalardan biri Bakasetas. Sahada ona yakın oynayarak, oyun kurmasını engellemelisin. Sana güveniyorum" talimatını verdi.



















