Bakasetas: '1 puan aldık ama kazanmalıydık!'

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Bakasetas, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Kazanmaları gerektiğine dikkat çeken Bakasetas, "Bugün farklı roller üstlendim. Berat'ın kırmızı kartından sonra takıma farklı şekilde yardım etmeye çalıştım. Bugün skordan mutlu değiliz, amacımız kazanarak buradan ayrılmaktı. Benim için önemli şey takımın mücadele etmesi ve bir puan aldık ancak kazanmalıydık. Artık önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız ve kalan maçları kazanmalıyız." dedi.



Dinlenme fırsatları olmadığını söyleyen Yunan futbolcu, "Çok yorucu bir sezonun ardından hemen başladık, dinlenme fırsatımız bile olmadı. Bizim işimiz bu ancak herkes için sezon kolay geçmedi. Trabzonspor'un her zaman kazanmaya odaklanması gerekiyor, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



