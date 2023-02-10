Bakanlıktan deprem fırsatçılarına 85 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, deprem nedeniyle acil ihtiyaç duyulan malzemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 TL idari para cezası kesti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bakanlıktan deprem fırsatçılarına 85 milyon lira ceza
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10 Şubat 2023 19:28
Ticaret Bakanlığı, ısıtıcı, hazır gıda kolisi ve battaniye gibi deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerine zam yapan 353 firmaya, toplam 84.975.532,00 TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, perakende satış noktaları ve elektronik ticaret pazar yerlerinde bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan tespitler çerçevesinde gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında Fahiş Fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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