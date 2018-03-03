Bakan Şırnak'ta gençlerle buluştu

, AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Şırnak'ta gençler ve sporcular ile buluştu.AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılmasının ardından gençlerle ve sporcularla bir araya gelen Bakan Osman Aşkın Bak, Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren 12 Dev Adam Basketbol Takımı'nın minik sporcuları ile maç yaptı.Eşofmanlarını giyerek minik sporcular ile basketbol maçı yapan Bakan Bak, keyifli dakikalara sahne olan müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, sporun gücünün terörü yendiğini, birlik ve beraberlik olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti devletine kimsenin zarar veremeyeceğini söyledi.Basketbol sahasından ayrıldıktan sonra Şırnak Belediyesi ve Şırnak Gönüllüleri tarafından mesire alanında düzenlenen çocuk şenliğine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, piknik yapan vatandaşlar ile sohbet ederek sofralarına konuk olup, taleplerini dinledi.Sohbet ettiği Şırnaklı vatandaşlara yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini ve Türkiye'nin terör konusunu gündeminden çıkaracağını belirtti.Şırnak'tan ayrılmadan önce Şırnak Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden Bakan Bak, sosyal aktivitelere katılıp, gençlerle sohbet etti. Gençlik merkezinde faaliyetlerini yürüten genç gönüllüler korosunun şarkılarını dinleyen ve kendilerine eşlik eden Osman Aşkın Bak, resim atölyesindeki gençlerin çizimlerini inceledi.Ziyaretlerinin sonunda gençler ve sporcular ile hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Bak, Şırnak'tan ayrılarak kara yolu ile Mardin'e geçti.