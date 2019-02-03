  •  
    Üç büyüklerin en iyi Ocak ayı transferleri
  •  
    Türk futbol tarihinin en heyecan verici transferi
  •  
    Fatih Terim'in veto ettiği 7 transfer ortaya çıktı!..
  •  
    Ali Koç KARARINI verdi; "Temmuzda yoksunuz"
  •  
    Hala TRANSFER şansını elinde tutan 30 futbolcu

Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan Çakmak'a taziye telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, annesi hayata gözlerini kaptan Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı arayarak taziyede bulundu.

Kaynak: AA
Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan Çakmak'a taziye telefonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2019 12:32
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, annesi vefat eden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, annesi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Çakmak ile telefonda görüştü.

Milli sporcuya başsağlığı dileyen Kasapoğlu, Çakmak'a acısını paylaştığını belirterek, her zaman yanında olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Çakmak'tan sobadan sızan gazdan etkilenen ve hastanede tedavi altında bulunan babasının durumu hakkında da bilgi aldı.

Geçmiş olsun dileklerini de ileten Kasapoğlu, babasının kısa zamanda iyileşmesi temennisinde bulundu.

Tokat'ın Zile ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenerek vefat eden Sultan Çakmak için düzenlenecek cenaze törenine, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da katılacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için