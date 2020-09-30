Bakan Koca'dan seyirci açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz." dedi.

Bakan Koca'dan seyirci açıklaması!
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30 Eylül 2020 20:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maçlara seyirci alınmaması kararıyla ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını ancak locaların açılabileceğini açıkladı.

İşte Bakan Koca'nın sözleri:

"Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı. Özellikle salgının şu döneminde seyircili oynanmaması şeklinde daha önce önerimiz olmuştu. Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz."



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