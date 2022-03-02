Bakan Koca'dan maske ve HES kodu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu.

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Bakan Koca'dan maske ve HES kodu açıklaması
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02 Mart 2022 18:37
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrasında salgınla mücadelede yeni bir yol haritası açıklayacağını söyledi.

Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

2.Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5.Okullarda hasta çıkması durumunda sınıfın kapatılması uygulaması sona erecek.

6. Taraftarlar stadyuma HES kodu olmadan ve maskesiz girebilecek

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