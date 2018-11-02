Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray - Fenerbahçe maçı temennisi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Ligin 11. Haftası'nda Türk Telekom Stadı'nda bu akşam oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe mücadelesi öncesinde fairplay çağrısında bulundu.Mücadelenin, ezeli rekabet ve ebedi dostluğa yakışır bir şekilde geçmesi temennisinde bulunan Bakan Kasapoğlu, "Rekabet, centilmenlik, dostluk dolu bir müsabaka olmasını diliyorum. İnşallah iyi oynayan kazansın ama neticede kazanan dostluk olsun, birlik ve beraberlik olsun" diye konuştu.Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu, bu akşam oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşması öncesinde değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin iki güzide kulübünün mücadelesini "Kıtalararası derbi" olarak nitelendiren Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi;"Ezeli rekabet ve ebedi dostluğa gölge düşürmeyecek bir derbi olmasını temenni ediyorum. Rekabet, centilmenlik, dostluk dolu bir müsabaka olmasını diliyorum. İnşallah iyi oynayan kazansın ama neticede kazanan dostluk olsun, birlik ve beraberlik olsun."Her iki takımın önümüzdeki hafta Avrupa kupalarında maçları olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Malum iki takımımız Avrupa Kupalarında önümüzdeki hafta ülkemizi temsil edecekler. İnşallah her iki takımımız oyuncuları, sakatlık olmadan, kazasız bir maç geçirirler ve önümüzdeki hafta ülkemizi başarıyla temsil ederler. Her iki takımımıza da başarılar temenni ediyorum" şeklinde konuştu.