Bakan Kasapoğlu'ndan 5 Haziran Dünya Çevre günü mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Bakan Kasapoğlu'ndan 5 Haziran Dünya Çevre günü mesajı
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05 Haziran 2020 18:36
 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabında fidan diktiği görüntüleri paylaşarak, "Bize emanet edilen dünyaya, her solukta istifade ettiğimiz çevreye vefa göstermek boynumuzun borcu. Belki derdimize çare bir çiçektir diye, günün hatırasına Bakanlığımızın bahçesini fidanlar ve çiçeklerle süsledik. Dünya Çevre Günü kutlu, farkındalığımız daim olsun." ifadelerini kullandı.

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