Bakan Kasapoğlu, Ziya Şengül için taziye mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden Fenerbahçeli eski oyuncu Ziya Şengül için bir taziye mesajı paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bakan Kasapoğlu, Ziya Şengül için taziye mesajı yayımladı
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26 Şubat 2023 22:30
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ziya Şengül için taziye mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, "A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve teknik direktörü Ziya Şengül'ün vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Ziya Şengül'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

 
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