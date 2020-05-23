Bakan Kasapoğlu, Yeni Adana Stadı'nın koltuk renklerini açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adanaspor ve Adana Demirspor'un maçlarına ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadı'nın koltuklarının hangi renk olacağını açıkladı.

Haber; AA
Bakan Kasapoğlu, Yeni Adana Stadı'nın koltuk renklerini açıkladı
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23 Mayıs 2020 21:48
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adanaspor ve Adana Demirspor'un maçlarına ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadı'nın koltuk renklerinin turuncu-beyaz ve mavi-lacivert olacağını açıkladı. 

Bakan Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adanalı sporseverlerin mutluluğunun bizim için önemli olduğunu ifade etmiştik. UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik Yeni Adana Stadyumu'nun koltuk renkleri, iki güzide kulübümüzün renkleri olan turuncu beyaz ve mavi lacivert olacak. Türk sporuna ve Adana'mıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi. 

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