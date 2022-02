Bakan Kasapoğlu, yabancı yayın kuruluşlarıyla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yabancı yayın kuruluşlarının mensuplarıyla bir araya geldi.



Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği görüşmede, iki temel çalışma alanları olduğunu vurgulayarak "Gençlik ve spor, bu alanları birbiriyle iç içe geçmiş, birbirini tamamlayan ve birbirini destekleyen alanlar olarak görüyoruz." dedi.



Pek çok prestijli etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:



"Sporda; spor kültürünü yaygınlaştırmak, her yaştan herkesin daha fazla spor yaptığı bir ülke haline gelmek ve bu vesileyle de elit sporcular yetiştirerek uluslararası arenada tüm branşlarda sürdürülebilir başarı sağlayan bir ülke olmayı hedefliyoruz. Spora erişimin artırılması, her kesimden herkesin spor tesislerinden faydalanması ve spor altyapısını kuvvetlendirmesine gayret ediyoruz. 81 ilimizde köylere, mahallelere kadar, tüm branşlarda tesis yatırımları gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Uluslararası organizasyonlar anlamında da ciddi bir birikim ve tecrübe edindik. Pek çok prestijli etkinliğe ev sahipliği yaptık. Bu ivmeyi de büyüteceğiz."



"Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin bakanlığıdır"



Gençlik alanında temel hedeflerinin gençlerin bedeni, ruhi ve fikri gelişimini destekleyici projeler, faaliyetler ve politikaları hayata geçirmek olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Genç odaklı ve gençleri merkeze alan yaklaşımımızla, tüm süreçleri gençlerle birlikte dizayn ediyor, onların talep ve beklentilerine göre faaliyetlerimizi şekillendiriyor ve faaliyet kazanımlarımızı da yine gençlerimizle birlikte masaya yatırıyoruz. Gençlerimizin psiko-sosyal iyi olma hallerini desteklemeye gayret ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin bakanlığıdır, yuvasıdır." ifadelerini kullandı.



Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda, her alanda olduğu gibi gençlik ve spor özelinde de son derece başarılı, devrim niteliğinde bir döneme imza attıklarını belirtti.



Gençlik merkezlerine yönelik de bilgi veren Kasapoğlu, "400'e ulaşan gençlik merkezlerimizle, 300'e yakın genç ofislerimizle, 780'i bulan öğrenci yurdumuzla, 43 gençlik kampımızla, 7 gün 24 saat gençlerimizin hizmetindeyiz. Bizim tesislerimizin kapıları kapanmıyor, ışıkları sönmüyor. Gençlerimiz günün istedikleri her saatinde, istedikleri kadar, tamamen ücretsiz olarak devletimizin sağladığı bu imkanlardan yararlanıyorlar. Kapasitesi, kapsayıcılığı ve yayılımı bakımından, dünyanın devlet eliyle yürütülen en güçlü öğrenci yurdu altyapısını inşa ettik." şeklinde konuştu.



"Dünyanın devlet eliyle hizmet veren en güçlü burs sistemini hayata geçirdik"



Karar mekanizmalarında gençlere önemli yer verdiklerini, tüm süreçlerde katılımcılığı esas aldıklarını ifade eden Kasapoğlu, "Faydalanan genç sayısı ve bütçe bakımından yine dünyanın devlet eliyle hizmet veren en güçlü burs sistemini hayata geçirdik. Ekibimiz gençlerden oluşuyor. Gençlerin dinamizmi temel motivasyonumuzu, gençlerin fikirleri temel yaklaşım prensibimizi meydana getiriyor." dedi.



Bakan Kasapoğlu, "2022 yılı bakanlık bütçemizi oluştururken, 'Gençlerin bütçesi gençlerde' diyerek, faaliyet kalemlerimizin ne olacağını gençlerle birlikte karar verdik. Bu çalışma, önümüzdeki süreç için bir işaret fişeği olma anlamı taşıyor. Daha kapsamlı, daha güçlü, daha verimli, daha etkili çalışmalarımız olacak." açıklamasında bulundu.





