Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulunuyor.
Bakan Kasapoğlu: "Tüm kulüpler ödeme alacak"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar" açıklamasında bulundu.
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