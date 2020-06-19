Bakan Kasapoğlu: "Tüm kulüpler ödeme alacak"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar" açıklamasında bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Bakan Kasapoğlu: 'Tüm kulüpler ödeme alacak'
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19 Haziran 2020 11:51
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulunuyor.

"Kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar." diye konuştu.

"2019'daki başarıları öncü olarak görüyoruz"

Kasapoğlu, "2019'daki başarıları öncü olarak görüyoruz; futboluyla, voleyboluyla. Türk sporu açısından bunu fırsata çevirme olarak görüyoruz." dedi.





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