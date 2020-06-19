Bakan Kasapoğlu: 'Tüm kulüpler ödeme alacak'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masas

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"Kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar"

"2019'daki başarıları öncü olarak görüyoruz"

toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulunuyor.Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar." diye konuştu.Kasapoğlu, "2019'daki başarıları öncü olarak görüyoruz; futboluyla, voleyboluyla. Türk sporu açısından bunu fırsata çevirme olarak görüyoruz." dedi.